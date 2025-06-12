Dolar
39.31
Euro
45.74
Altın
3,384.36
ETH/USDT
2,741.00
BTC/USDT
107,100.00
BIST 100
9,578.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, 200'den fazla kişiyi taşıyan Air India'ya ait bir uçağın Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşmesinin ardından düşüşe geçti.

Bahattin Gönültaş  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

Berlin

Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında bir Air India uçağının düşmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hindistan medyasında Air India'nın 171 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 1000'den fazla işçinin işten çıkarılması kararlaştırıldı
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli 14 Haziran'da atılacak
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini tamamladı
Jandarmadan sanal kumar tehdidine karşı videolu uyarı
İklim değişikliği arı ölümlerini artırıyor

Benzer haberler

Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde çok sayıda yolcunun bulunduğu uçak düştü

Samsun Çarşamba Havalimanı 5 ayda 579 bin 770 yolcuya hizmet verdi

Esenler'de meydana gelen kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu

Esenler'de meydana gelen kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Hindistan'ın kuzeybatısında etkili olan aşırı sıcaklar, halk sağlığını tehdit ediyor

Hindistan'ın kuzeybatısında etkili olan aşırı sıcaklar, halk sağlığını tehdit ediyor
Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet