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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Isparta'da eğitim alan "Somalili Mehmetçikleri" ziyaret etti.

Gökhan Kavak   | 06.07.2022
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti

İstanbul

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyetin Isparta'da eğitim alan Somalili askerleri ziyaret ettiğini belirtti.

Nur, "Sayın Cumhurbaşkanımız Hasan Şeyh Mahmud, Isparta’da şanlı Türk ordusu tarafından eğitilen Somalili Mehmetçikleri ziyaret etti." ifadesini kullandı.

Somali ordusunun devletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Nur, şunları kaydetti:

"Dosta güven, düşmana korku veren gururumuz Somali Milli Ordusu, Somali devletinin en büyük güvencesidir. Teşekkürler."

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, beraberindeki üst düzey heyetle Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenliyor.

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