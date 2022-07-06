Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Isparta'da eğitim alan "Somalili Mehmetçikleri" ziyaret etti.
İstanbul
Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyetin Isparta'da eğitim alan Somalili askerleri ziyaret ettiğini belirtti.
Sayın Cumhurbaşkanımız Hasan Şeyh Mahmud Isparta’da şanlı Türk ordusu tarafından eğitilen Somalili Mehmetçikleri ziyaret etti. Dosta güven düşmana korku veren gururumuz Somali Milli Ordusu Somali devletinin en büyük güvencesidir. Teşekkürler @tcsavunma 🇸🇴🇹🇷 pic.twitter.com/UaSuG1vqed— Abdulkadir Mohamed Nur (@Amohamednur) July 6, 2022
Nur, "Sayın Cumhurbaşkanımız Hasan Şeyh Mahmud, Isparta’da şanlı Türk ordusu tarafından eğitilen Somalili Mehmetçikleri ziyaret etti." ifadesini kullandı.
Somali ordusunun devletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Nur, şunları kaydetti:
"Dosta güven, düşmana korku veren gururumuz Somali Milli Ordusu, Somali devletinin en büyük güvencesidir. Teşekkürler."
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, beraberindeki üst düzey heyetle Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.