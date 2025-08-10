Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen çökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Aydın
Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.
Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.