Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen çökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.

Musa Ölmez  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.

Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.

