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Siyasilerden TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısına tepki

Ekip  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Siyasilerden TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısına tepki

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hain terör saldırısını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

    Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırısıyla ilgili, "Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor." dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi.

    Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

    İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

    İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ'ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenabıallah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun."

    Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ

    Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile düzenlediği basın toplantısında, şunları kaydetti:

    "Bu tür saldırlar ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almakta, milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye çalışmaktadır. Bu tür hain saldırılar karşısında millet olarak daha da kenetlenmeyi, birlik, beraberlik içinde daha da güçlü bir şekilde hareket etmeyi becerebilen bir milletiz. Terörün hiçbir türü bizleri yolumuzdan döndüremeyecek ve ülkemizin atacağı büyük adımları engelleyemeyecektir."

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

    Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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