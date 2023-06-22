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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bazı ilçelerde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Halife Yalçınkaya  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek Kaynak: Sivas Valiliği

Sivas

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, son aylardaki yoğun yağışların Sivas genelinde su seviyelerini olumlu yönde etkilediğini ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 85'in üzerine çıkarttığını bildirdi.

Yoğun yağışlar nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da bazı bölgelerde çeşitli zararların meydana geldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle aşırı yağışlar tarım arazilerinde hasara sebebiyet vererek çiftçilerimizi zarara uğrattı. Devletimiz, çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için her zaman olduğu gibi bugün de onların yanında. Valiliğimiz himayesinde ilgili birimler ve ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından raporlarımızı ilgili makamlara arz edeceğiz. Çiftçilerimize bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına TARSİM sigortalarını yaptırmalarını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Devletimiz her zaman darda kalan vatandaşlarımızın yanındadır. İnşallah en kısa sürede ortaya çıkan zararlar telafi edilecek. Tüm çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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