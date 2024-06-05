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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

Kazım Perçin  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Kazım Perçin/AA

Sivas

S.D. (27) yönetimindeki 34 PB 9979 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Avşar köyü yol ayrımında H.D. (74) idaresindeki 34 UK 9788 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile A.D. (2), Ç.D. (4), U.K. (25), G.K. (26), Ş.D. (75) ve S.D. (21) ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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