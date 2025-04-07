Dolar
38.01
Euro
41.66
Altın
3,028.80
ETH/USDT
1,505.10
BTC/USDT
77,268.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Serhat Zafer  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

Sivas

Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen kaza, halk otobüsünün araç içi kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde 58 H 0249 plakalı halk otobüsünün 58 AFE 694 plakalı otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilme tehlikesi geçiren otomobilin refüjdeki kaldırım taşına vurarak tekrar tekerlekleri üzerinde durması yer alıyor.

Kayıtlara, kazanın ardından otomobil ve otobüsteki 3 yaralıya çevredeki vatandaşların yardımcı olması da yansıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de işten çıkarılan belediye işçilerinden CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Ramazan ayı ve bayram boyunca 384 bin 81 haneye ziyaret
Türkiye ile Özbekistan işbirliğinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Adalet Bakanı Tunç: Hukuka saygı göstermesini özellikle tavsiye ederiz

Benzer haberler

Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı

Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet