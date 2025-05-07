Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ankara
Otoyolun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki 39 AJ 013 plakalı otomobil çarpıştı.
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Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile 39 AJ 013 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.