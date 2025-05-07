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Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Otoyolun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki 39 AJ 013 plakalı otomobil çarpıştı.

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Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile 39 AJ 013 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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