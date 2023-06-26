Sivas'ta ağıla giren kurt 59 koyunu telef etti
Sivas'ın Gemerek ilçesinde ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti.
Sivas
Alperen Mahallesi'nde hayvancılık yapan İmdat Çarboğa'ya ait ağıla kurt girdi.
Ağıla girdiğinde 59 koyununun telef edildiğini gören Çarboğa, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Hayvanlar, yapılan incelemenin ardından, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.
Çarboğa, kurbanlık olarak beslediği hayvanların telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.