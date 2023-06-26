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Sivas'ta ağıla giren kurt 59 koyunu telef etti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti.

Serhat Zafer, Nusret Sarıbek  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Sivas'ta ağıla giren kurt 59 koyunu telef etti

Sivas

Alperen Mahallesi'nde hayvancılık yapan İmdat Çarboğa'ya ait ağıla kurt girdi.

Ağıla girdiğinde 59 koyununun telef edildiğini gören Çarboğa, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Hayvanlar, yapılan incelemenin ardından, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Çarboğa, kurbanlık olarak beslediği hayvanların telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.

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