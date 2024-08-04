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Sivas'ta ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muharrem Delice  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Sivas'ta ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Muharrem Delice/AA

Sivas

Gürçayır beldesi Değirmen Boğazı mevkisinde yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otluk alanda başlayan yangın bölgedeki ağaçlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, İlçe Özel İdare ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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