Sivas'ta ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sivas
Gürçayır beldesi Değirmen Boğazı mevkisinde yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otluk alanda başlayan yangın bölgedeki ağaçlara da sıçradı.
İtfaiye ekipleri, İlçe Özel İdare ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.