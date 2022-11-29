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Sivas'ın su sorununu çözecek projede sona gelindi

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Halife Yalçınkaya   | 29.11.2022
Sivas'ın su sorununu çözecek projede sona gelindi

Sivas

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve ilgili birim müdürleri proje alanında incelemelerde bulundu.

Projenin iki hafta içinde tamamlanacağını aktaran Topgül, "Barajdaki suyun azalmasından dolayı şehrin bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda bu sorun tamamen ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

Topgül, çalışmaların 15 Aralık'ta bitmesini planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesinin yetersiz olması, debi ile basınç düşüklüğüne yol açtığından bazı mahallelerimizde su kesintileri yaşanabiliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, son düzlükteyiz. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda biraz daha anlayış ve sabır bekliyoruz. Çalışmaların kazasız belasız zamanında tamamlanabilmesi için 20 ayrı ekip, 53 iş makinesi ve 250 arkadaşımızla hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Hava koşullarının bize müsaade ettiği süre zarfında, herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa 15 Aralık itibarıyla su sorununun tamamen çözüme kavuşturulduğu bir Sivas olacağını düşünüyoruz. Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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