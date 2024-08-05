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Sinop'ta sağanak sonrası bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanaktan dolayı oluşan selde bazı ev ve iş yerleri zarar gördü, bağ ve bahçeler su altında kaldı.

Şükrü Nural  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Sinop'ta sağanak sonrası bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı

Sinop

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrası sel meydana geldi.

Saraydüzü Merkez Mahallesi'nde sağanaktan dolayı oluşan selde bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Debisi yükselen Elecek Deresi'nin taşması sonucu Saraydüzü Çit ovasındaki çeltik, bağ ve bahçeler su altında kaldı.

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri sağanaktan zarar gören yerlerle ilgili çalışma başlattı.

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