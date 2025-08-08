Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 10 kişi öldü, 33 kişi kayboldu
Çin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucunda 10 kişinin öldüğü, 33 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
İstanbul
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.
Yaşanan afetlerde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden haber alınamıyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgede tam kapsamlı kurtarma ve sel önleme çalışmaları yapılması talimatı verdi.
Ayrıca, şiddetli sağanak bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini devre dışı kalmasına yol açtı.