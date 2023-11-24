Dolar
28.88
Euro
31.55
Altın
1,993.59
ETH/USDT
2,079.10
BTC/USDT
37,443.00
BIST 100
7,894.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne (Stratcom Summit’23) video mesaj gönderdi. - VTR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne (Stratcom Summit’23) video mesaj gönderdi. - VTR
logo
Gündem

Siirt'te maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendisin cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendislerinden Emre Gökduman (24), İzmir'in Bayındır ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Korkmaz  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Siirt'te maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendisin cenazesi İzmir'de toprağa verildi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Gökduman'ın cenazesi sabah saatlerinde Hatay Mahallesi Namık Kemal Sokak'taki ailesinin evine getirildi. Anne Yadigar, baba İsmail ve ağabey Yusuf Gökduman, taziyeleri kabul etti.

Yakınlarının başında ağıt yaktığı Gökduman'ın cenazesi, ailesi ve akrabaları tarafından traktörle mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kaymakam Emin Kaymak ile Belediye Başkanı Uğur Demirezen de aileye başsağlığında bulundu.

Şirvan'ın Maden köyünde 23 Kasım'da gece özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte 2 mühendis ve 1 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
Katar’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı
Yargıtaydan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma

Benzer haberler

Siirt'te maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendisin cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Siirt'te maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendisin cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu

Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı
İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet