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Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Fecri Barlık, Mehmet Niyazi Deniz  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

Siirt

Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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