Dolar
40.02
Euro
46.94
Altın
3,326.93
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,016.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Sıhhiye Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Semih Erdoğdu  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, köprüdeki asfalt sökülerek su yalıtımı uygulandı.

Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı aktarmalı olarak tek şeritten sağlandı.

Söz konusu uygulama nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye Köprüsü istikameti ile Kolej yönünden köprüye ulaşan güzergahlarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

ABB yetkilileri, Sıhhiye Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının asfalt serimiyle bu akşam tamamlanmasının, yarın sabah saatlerinden itibaren de trafik akışının normale dönmesinin planlandığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak

NATO Zirvesi'nin Ankara ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor

Başkentten yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolarlık ihracat

Başkentten yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolarlık ihracat
İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, ülkeye yönelik son saldırılarda ölenler için taziye defteri açıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, ülkeye yönelik son saldırılarda ölenler için taziye defteri açıldı
Fransız sokak sanatçısı Ememem, "şehirlerin yaralarını" mozaikleriyle örtüyor

Fransız sokak sanatçısı Ememem, "şehirlerin yaralarını" mozaikleriyle örtüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet