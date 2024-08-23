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"Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi yarın yapılacak

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi yarın yapılacak.

Fatih Türkyılmaz  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
"Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi yarın yapılacak

Istanbul

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu'nda izleyiciyle buluşacak belgesel, Gazze Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını işliyor.

Tarihsel hafızayı diri tutmak, İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı tarihe kayıt düşmek için kurulan "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" tarafından düzenlenen etkinlikte, belgesel yönetmeninin konuşmacı olduğu bir panel de gerçekleştirilecek.

Aktivist Enes Yalman'ın moderatörlüğünde yapılacak panelde, yönetmen Obada Al Baghdadi, Gazzeli doktor Fadia Malhis, gazeteci İbrahim Saber, Bekir Cantemir ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy konuşmacı olacak.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de yaşanan soykırım sürecinin canlı tanığı olan AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi de gösterim öncesi ziyaret edilebilecek.

Şifa Hastanesi katliamı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusunun geri çekilmesiyle yakılmış insan cesetleriyle toplu mezarlar bulunmuştu.

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