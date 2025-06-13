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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu yardım bekleyenler olmak üzere 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Safiye Karabacak  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

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