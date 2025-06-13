İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu yardım bekleyenler olmak üzere 20 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
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