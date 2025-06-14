Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,539.20
BTC/USDT
105,033.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İspanya'da Madrid ve Barselona başta olmak üzere 125 kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edilerek Filistin'e destek verildi.

Şenhan Bolelli  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

"Adil barış için. Özgür Filistin. Tam ateşkes. Ne terörizm ne soykırım" ana temasıyla İspanyolları meydanlara çağıran "Parar La Guerrra" (Savaşı durdurun) Platformu, "Öfkeyi, barışçıl, enerjik, birlikçi, destekleyici ve güçlü bir eyleme dönüştürmenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İspanya genelindeki gösterilerde "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Savaşa hayır", "Nehirden denize özgür Filistin", "Adalet" pankartları taşıyan İspanyollar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Başkent Madrid'deki gösteride sanatçılar ön plana çıktı.

Reina Sofia Müzesi önünde yapılan eylemde yönetmen Pedro Almodovar, aktör Jose Sacristan, yazarlar Elvira Lindo ve Benjamin Prado, aktrist Malena Alterio ile şarkıcılardan Rayden, Miguel Poveda ve Silvia Perez Cruz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının imzasının olduğu Filistin'e destek manifestosu okundu.

İspanya'da 100'den fazla örgüt veya kuruluş tarafından da desteklenen manifestoda, "İsrail askerlerinin her gün sayısız savaş suçu işlediği, bombaların, aşırı şiddetin, Filistin halkını tam bir açlığa mahkum ettiği, işgal altında yaşayan Filistinlilerin geleceklerinin ellerinden alındığı" belirtildi.

Manifestoda ayrıca, "Gazze'de yaşananların nihai hedefi, yarısı çocuk olmak üzere iki milyondan fazla Gazzelinin yok edilmesi ve etnik temizliğidir. Bu, Netanyahu'nun, Trump'ın koşulsuz desteğiyle sürdürdüğü suç projesidir." ifadeleri kullanıldı.

Parar La Guerra platformunun koordinatörü Joanen Cunyat da "Bombalara alışmayacağız. Öfkeyi sokaklarda büyük bir eyleme dönüştüreceğiz. Durmayacağız. Başarana kadar devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kademeli su tarifesine yeni düzenleme
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı
Türkiye genelinde jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Genelkurmayın güvenlik duvarının İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildiği iddiası yalanlandı
Otizmde erken tanı çocuklarda belirtilerin kaybolma oranını arttırıyor

Benzer haberler

İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 90 kişi hayatını kaybetti

Gazze’ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu’nun 2 gündür Libya’nın doğusuna girişine izin verilmiyor

İsrail’in iletişimi kestiği Gazze’de gazeteciler, gerçeği dünyaya duyurmak için hayatlarını riske atıyor

İsrail’in iletişimi kestiği Gazze’de gazeteciler, gerçeği dünyaya duyurmak için hayatlarını riske atıyor
Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti

Fransa "Filistin devletini tanımaya" kararlı olduğunu belirtti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet