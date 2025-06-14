Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,539.20
BTC/USDT
105,033.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 270'e yükseldiği belirtildi.

Ayşe İrem Çakır  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi

Ankara

Ahmedabad'da uçağın düştüğü Meghani Nagar yerleşim yeri ve bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, eyalet yetkilileri ölü sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Eyalet hastanesinde çalışan doktor Dhaval Gamet, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 270'e yükseldiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazadan tek kurtulan kişi olan Ramesh Viswashkumar'ın tedavisinin devam ettiğini belirten Gamet, "(Viswashkumar'ın) Durumu çok iyi ve yakın zamanda taburcu edilmeye hazır olacak." ifadesini kullandı.

Kara kutuya ulaşıldı

Uçak kazasını soruşturan yetkililer ise uçuş verilerinin kaydedildiği kara kutuya kaza mahalli yakınlarında ulaşıldığını açıkladı.

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'ndan yapılan açıklamada da kara kutudaki verilere ulaşılması için çabaların sürdüğü kaydedildi.

Hint medyasındaki haberlerde, kaza günü uçağın kara kutusuna ulaşıldığı belirtilmiş, yetkililer tarafından bu açıklama reddedilmişti.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kademeli su tarifesine yeni düzenleme
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı
Türkiye genelinde jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Genelkurmayın güvenlik duvarının İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildiği iddiası yalanlandı
Otizmde erken tanı çocuklarda belirtilerin kaybolma oranını arttırıyor

Benzer haberler

Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi

Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi

Hindistan'da düşen uçağı "dakikalar" ile kaçıran yolcu kazadan kurtuldu

Hindistan'daki uçak kazasının tek kurtulanı Viswashkumar, tarihteki benzer olayları hatırlattı

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağı bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağı bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı
Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak

Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak
Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki "savaş"ı telefonla ve ticaretle durdurduğunu savundu

Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki "savaş"ı telefonla ve ticaretle durdurduğunu savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet