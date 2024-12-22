Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,305.50
BTC/USDT
97,120.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında resen soruşturma başlatıldı

Gazeteci Seyhan Avşar ile T24 isimli haber sitesi hakkında "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının 4 bin imam hatip alım ilanı Resmi Gazete'de
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında resen soruşturma başlatıldı
Ankara'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş yapıldı
Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap

Benzer haberler

Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında resen soruşturma başlatıldı

Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında resen soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, iki yayıncılık firmasına 4,5 milyon lira ceza verdi

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon ikinci defa ifadeye çağrıldı

Rekabet Kurulu, Google'a 2,6 milyar lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, Google'a 2,6 milyar lira ceza verdi
Yapay zeka destekli borsa dolandırıcılığına kanan yüzlerce kişi milyonlarca lira kaybetti

Yapay zeka destekli borsa dolandırıcılığına kanan yüzlerce kişi milyonlarca lira kaybetti
Lastik üreticisi 17 şirkete rekabet soruşturması açıldı

Lastik üreticisi 17 şirkete rekabet soruşturması açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet