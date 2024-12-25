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Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Harun Reşit Yıldıko  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

Karaman

Öğle saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

Ekipler, olası kazaları önlemek amacıyla yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.

Diğer araçlarda da kar lastiği ve zincir denetimi yapıldı.

Karayolları ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.

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