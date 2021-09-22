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Şehit yakını ve gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını ve gazilerin süreklilik arz etmeyen temel ihtiyaçlarının karşılandığını, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabileceğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 22.09.2021
Şehit yakını ve gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilecek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından konuya ilişkin Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeyi paylaştı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, yardımlardan şehit yakını ve gaziler yararlanabiliyor, destek kapsamında ise faydalanacak kişilerin süreklilik arz etmeyen temel ihtiyaçları karşılanıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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