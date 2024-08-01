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Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün cenazesi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi.

Günhan Özceylan  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Günhan Özceylan / AA

Eskişehir

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki Kümbet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ünlü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri bando eşliğinde uğurlandı.

Daha sonra şehit Ünlü'nün cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.

Ünlü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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