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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Sezgin Pancar  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Sezgin Pancar - AA

Mersin

Şehit Teke'nin (29) naaşı, aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Züleyha Mutlu ve babası Davut Teke ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin annesi, kardeşi ve yakınları, tören sırasında tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Acılı aileyi görevli askerler teskin etti.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teke'nin naaşı, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile vatandaşlar da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

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