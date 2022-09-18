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Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk son yolculuğuna uğurlanıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Fırat Özdemir   | 18.09.2022
Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk son yolculuğuna uğurlanıyor

Gaziantep

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki töreninin ardından askeri helikopterle Gaziantep Havalimanı'nı getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikopterden alınarak cenaze aracına konuldu.

Yeşilkent Mezarlığı morguna götürülen şehidin naaşı, yarın Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde defnedilecek.

Şehit Aybek'in naaşı, Vali Vekili Ömer Kalaylı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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