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Şehit torunu Bedirhan bebek ve kızının acısını 3 yıldır yüreğinde yaşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için duyulan acı dinmiyor.

Serhat Zafer   | 30.07.2021
Şehit torunu Bedirhan bebek ve kızının acısını 3 yıldır yüreğinde yaşıyor Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş- Anadolu Ajansı

Sivas

Üç yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor.

Torunu ve kızı için dua eden Demir, mezarları temizliyor, onların fotoğraflarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Şarkışla'nın Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Suudiye Demir, AA muhabirine, kızı ve torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Diğer çocuklarının ve torunlarının yanında olduğunu ancak kızı Nurcan ile Bedirhan Mustafa'nın yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Demir, "Acı benimle, yavrumu göremediğim için çok üzülüyorum. Mezarlarına gidip geliyorum, sessiz sakin. Yıllar geçse de aynı acıyı yaşıyorum, unutulmuyor." dedi.

Şehit haberlerini her duyduğunda yarasının tazelendiğini anlatan Demir, "Allah devletime, milletime zeval vermesin. Allah askerlerime güç ve kuvvet versin. Teröristler el kadar bebeklere kıyıyor, Allah onları kahretsin. Bebek demiyor, kıyıyorlar." diye konuştu.

Demir, terörle mücadeleden memnun olduğunu ifade ederek, "İnşallah terörün kökünü kazırlar. Allah askerimize, polisimize güç ve kuvvet versin. İnşallah bu terör ortalıktan kalkar. Anaların ciğeri bir daha yanmasın." ifadelerini kullandı. 

Kızı ve torununun şehit edilişinin yıl dönümü geldikçe farklı duygular yaşadığını aktaran Demir, kızları ve torunlarıyla ölüm yıl dönümünde şehit torunu Bedirhan Mustafa ve kızı Nurcan Karakaya'nın mezarını ziyaret edeceklerini belirtti.

"Fotoğraflarını kucağıma alıp her gün seviyorum" 

Kızı ve torunun fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalıştığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şehit haberleri geldikçe yine bir ananın yüreği yandı diyorum, haberleri izlerken ağlıyorum. 'Şehit annesi' dediklerinde gururlanıyorum ama ciğer acısı onu bastırıyor. Evdeki fotoğrafları her gün kucağıma alıp seviyorum. Yavrum ben buradayım, sen neredesin? diye soruyorum."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

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