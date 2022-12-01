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Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan 27 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, memleketi Hakkari'de son yolculuğa uğurlandı.

Sayim Harmancı, Necat Hazar, Hikmet Temeş   | 01.12.2022
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hikmet Temeş - AA

Hakkari

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Cami avlusunda düzenlenen törene asker kıyafetiyle katılan şehidin güvenlik korucusu olan babası ve aile bireylerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile diğer yetkililer teskin etmeye çalıştı.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

Korkmaz'ın naaşı, Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Şehidin babasına Türk bayrağını teslim eden Demirtaş, "Uğruna canlarımızı feda ettiğimiz bu bayrağı bir şehit babası olarak size teslim ediyorum. Şahsınız, aileniz hatta şehriniz inşallah şehidimizin şanıyla, şerefiyle andolsun bundan sonra böyle anılacaksınız. Cenabıallah, kalan evlatlarınıza, sizlere hayırlı ömürler versin. Vatanımız sağ olsun. Allah sizlere sabırlar ihsan etsin." dedi.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Vali Akbıyık da bu ülkede 1071'den bu yana binlerce şehit verildiğini belirtti.

Hakkari'nin Türkiye'de en çok şehit veren il olduğunu ifade eden Akbıyık, "Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Hakkari halkı bugün de gösterdi ki bu hainlere, bu bölücülere hiçbir zaman cevaz vermeyecek. Hepimiz kanları pahasına bu cennet vatanı koruyacağız. Tüm Hakkari halkına, Türkiye'mize başsağlığı, şehidimizin ailesine sabır ve metanet diliyorum. Şehitler ölüler değil. Onlar bizlerle beraber. Peygamberler, evliyalar onları bekliyor. Allah herkese şehitliği nasip etmez. Tüm milletimizin, Hakkari'mizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Törene vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

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