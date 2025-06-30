Dolar
39.79
Euro
46.71
Altın
3,281.84
ETH/USDT
2,472.80
BTC/USDT
107,635.00
BIST 100
9,701.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kişiye iş imkanı sağlaması ve ekonomiye canlılık getirmesi beklenen Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşasına başlandı, yatırımcılar şimdiden tahsis talebinde bulundu.

Sayim Harmancı  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

İlçeye bağlı Ünlüce köyü yakınında 145 bin hektar alanı kapsayan ve 160 sanayi parselinin yer alacağı OSB'nin ihalesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yer tesliminin ardından yüklenici firma tarafından 2 ay önce başlatılan çalışmalarda kazı ve dolgu işlemleri ile istinat duvarı inşaatları devam ediyor.

Yeni yolların açıldığı, atık su ve yağmur suyu için kanal kazılarının yapıldığı alanda, çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

42 parsel için ön tahsis başvurularının nisan ayında alındığı, şimdiden 10 yatırımcının tahsis talebinde bulunduğu OSB'de tesislerin faaliyete başlamasıyla yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanması ve kent ekonomisinin canlanması hedefleniyor.

"Burası bizim için göz bebeği"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, OSB'nin tüzel kişiliğinin 2017'de oluştuğunu, o zamandan beri arazi tahsisleri ve projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın sonu itibarıyla OSB'nin ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Burası bizim için göz bebeği. Şehrimizin en önemli sorunlarından biri işsizlik. Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu illerden biriyiz. Maalesef şu anda şehrimizde ciddi bir anlamda sanayi üretimi gerçekleştirilmiyor." dedi.

"10'a yakın yatırımcı tahsis talebinde bulundu"

İlçede bu anlamda sadece birkaç süt fabrikasının faaliyet gösterdiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Burası Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Derecik için, gençlerimizin yarınlara daha güvenli bakması için ciddi bir yatırım. 145 bin hektardaki 160 sanayi parselinin altyapısı için çalışmalar başladı. Yüklenici firma bir aydır çalışıyor. 2 yıllık bir süresi var. Bölgemiz açısından önemli bir yatırım. Buranın yolları, altyapısı, elektrik ve doğal gaz altyapısına ilişkin sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm imkanları gerçekleştirecekler. Parsellerin yaklaşık yüzde 30'unun ön tahsis talepleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB'ler ilan bölümünden ilana çıktık. Şehrimiz adına mutluluk verici. İlana çıktığımız 5 bin metrekare büyüklüğündeki parseller dahil olmak üzere 10'a yakın yatırımcı tahsis talebinde bulundu. Bu bizim açımızdan sevindirici."

Bölgede huzurun getirdiği güven ortamının, hem kent sakinleri hem de ülkedeki diğer vatandaşlar tarafından içselleştirildiğini ifade eden Çelik, terörle ilgili bir güvenlik sorununun kalmadığına vurgu yaptı.

"İleriye daha umutlu bakıyoruz"

Yılda yaklaşık 170 bin kişinin turizm amaçlı kenti ziyaret ettiğini anlatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde devam eden bu huzur ortamına, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakının başlattığı bu ciddi sürece de Hakkari'miz var gücüyle destek olacak ama olmazsa olmazımız sanayi yatırımları. Türkiye'deki iş insanlarını buraya davet ediyorum. İran ve Irak'a açılan 3 sınır kapımızla ciddi bir merkeziz. Çok şükür güvenlik sorunlarımızın hepsi geride kaldı. İleriye daha umutlu bakıyoruz. Bütün iş insanlarını Hakkari'ye yatırım yapmaya bekliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşma 8 Eylül'e ertelendi
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik arıza
Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek

Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek

Hakkari'de veteriner hekimler zamanla yarışarak şap hastalığının yayılmasını önledi

Depremzede öğrenciler, TÜBİTAK projesiyle Balıkesir'de nanoteknoloji ile tanıştı

Ankaralı polis memuru, "ikinci memleketim" dediği Hakkari'nin güzelliklerini tanıtıyor

Ankaralı polis memuru, "ikinci memleketim" dediği Hakkari'nin güzelliklerini tanıtıyor
Almanya, 2029’a kadar altyapıya 166 milyar avroluk yatırım planlıyor

Almanya, 2029’a kadar altyapıya 166 milyar avroluk yatırım planlıyor
Küresel enerji geçişi için elektrik altyapısına 2050'ye kadar 21,4 trilyon dolar yatırım gerekli

Küresel enerji geçişi için elektrik altyapısına 2050'ye kadar 21,4 trilyon dolar yatırım gerekli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet