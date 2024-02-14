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Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Salim Taş, Burhan Ateş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Hassa Devlet Hastanesinden alınan şehit Adem Kel'in (24) naaşı, helallik için Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Daha sonra şehit için Arpalıuşağı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Kel ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiğini, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

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