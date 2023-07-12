Dolar
26.14
Euro
29.10
Altın
1,957.35
ETH/USDT
1,873.00
BTC/USDT
30,337.00
BIST 100
6,342.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya (22), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toprağa verildi.

Miraç Kaya, Murat Seyman  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Murat Seyman - AA

Balıkesir

Şehidin naaşı Askeri törenle İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne getirildikten sonra Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan baba evinden helallik alındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Küçükdağdere Mahalle meydanına kurulan tören alanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında gözyaşı döken yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Sarıkaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin kardeşi Resul Sarıkaya törene ağabeyinin askeri üniformasını giyerek katıldı.

Cenaze törenine, şehit Sarıkaya'nın babası Rıza, annesi Gülsüm Sarıkaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehidin cenazesine çelenk gönderdi.

Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde, Faruk Tanış idaresindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, Kazada sürücü Tanış hayatını kaybetmiş, 13 asker yaralanmıştı. Ağır yaralı olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Selden etkilenen illerimizin acil ve temel ihtiyaçları için 50 milyon liralık kaynak oluşturduk
Bakan Yerlikaya: Sellerden etkilenen 9 ile toplam 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma komandolar, olası orman yangınlara karşı Kazdağları'nda devriyeye başladı

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Punch nakışıyla işlenen resimler, sergide sanatseverlerle buluştu

Punch nakışıyla işlenen resimler, sergide sanatseverlerle buluştu
Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet