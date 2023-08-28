Dolar
26.48
Euro
28.62
Altın
1,919.83
ETH/USDT
1,649.70
BTC/USDT
26,134.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın cenazesi, memleketi Bitlis'te toprağa verildi.

Şener Toktaş, Berfin Sidar Aşit, Servet Taşdemir  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit - AA

Bitlis

Şehit Barlık için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Silah arkadaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınan Barlık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Şehidin tabutuna sarılarak ağlayan ailesi ve yakınlarını görevliler teskin etmeye çalıştı.

Törende konuşan Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, şehit Barlık'ın, ay yıldızlı bayrağı şerefle dalgalandırmak, her karış toprağı kanla sulanan vatanın birliğini devam ettirmek için kendisine verilen görevi fedakarlıkla yaparken şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi.

Şehit Barlık'ı, son yolculuğuna uğurlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Bildiş, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca hür yaşamış Türk milletinin fertleri, hürriyetini korumak amacıyla şehitlik mertebesine ulaşmak için bir an dahi tereddüt göstermemiştir. Kalplerinde taşıdıkları vatan sevgisi ve vazife aşkı uğruna vatan savunmasında kendilerine düşen görevleri şanlı tarihimizden aldıkları güçle hayatları pahasına yerine getiren şehitlerimizin bu kutsal emanetini yarınlara aynı fedakarlık duyguları içinde taşımakta kararlı olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın."

Şehidin annesi Birgül Barlık, törende kendisini teskin ederek başsağlığı dileğinde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu'na, "3 oğlum daha var. Üçü de vatana feda olsun." dedi.

Cenaze namazını Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani kıldırdı. Daha sonra merkeze bağlı İçmeli köyü mezarlığına getirilen Barlık'ın naaşı, dualar eşliğine defnedildi.

Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Vali Karaömeroğlu, güvenlik korucusu olan şehidin babası Servet Barlık'a Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti.

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, kurum amirleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir'de ziyarete açılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 87. sayısını yayımladı
Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Bahçeli'nin bağışladığı Nevşehir'deki arsaya yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak

Benzer haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, son yolculuğuna uğurlandı

Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım

Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kağıthane'de şehit olan polis memuru Telli son yolculuğuna uğurlandı

Kağıthane'de şehit olan polis memuru Telli son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet