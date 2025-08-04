Küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı'ndaki gölde serinliyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvan sürüleri, su ihtiyaçlarının karşılanması için Kalp Gölü'ne götürülüyor.
Bitlis
İlçedeki besiciler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen göçerler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkarıyor.
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Yaylalarda konaklayan hayvan sahipleri, hayvanlarını öğle saatlerinde tozlu yoldan geçirerek bölgede bulunan Kalp Gölü'ne götürerek su ihtiyaçlarını karşılamalarını ve serinlemelerini sağlıyor.
Sürülerin yolculuk sırasında çıkardığı toz bulutu dronla görüntülendi.
Göçerlerden Şefket Erkin, yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.
Yaz mevsimini geçirmek için kentteki yaylaya geldiklerini belirten Erkin, yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra memleketleri Mardin'e döneceklerini ifade etti.
Erkin, "Kışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, yaz mevsimini de Muş, Hakkari, Van ve Bitlis'teki yaylalarda geçiriyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık bir ay sürüyor. Buradaki yaylaların havası serin, bitki örtüsü zengin oluyor. Süt verimi çok fazla. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Süt ve peynir satıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.