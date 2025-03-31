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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan "TCG Kemalreis"te 29 Mart'ta rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Halife Yalçınkaya  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin (29) naaşı, Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Burada şehidin yakınları, İrgi'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, şehidin annesi Dilek ve babası Mustafa İrgi'ye taziyelerini iletti.

Şehidin ikiz kız kardeşi İrem İrgi ise tabuta sarılarak, "Beni de al, ben seni böyle göndermedim." diyerek ağladı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İrgi'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Deniz Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Öznel, askeri erkan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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