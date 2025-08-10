Dolar
Spor

Halterde Türkiye rekoru kıran Zeynep Nur'un hedefi dünya şampiyonluğu

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda koparma ve silkmede altın madalya kazanan Zeynep Nur Pehlivan, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Halife Yalçınkaya  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Halterde Türkiye rekoru kıran Zeynep Nur'un hedefi dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 77 kiloda podyuma çıkan Zeynep Nur, koparmada 85, silkmede 111, toplamda ise 196 kilo kaldırarak birinci oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Koparmada 90, silkmede 110, toplamda 200 kilo olan Türkiye rekorlarını kırmak için podyuma çıkan ve silkmede 111 kiloyu kaldırarak, rekoru 1 kilo artırmayı başaran Zeynep Nur, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Avrupa şampiyonalarında 4 altın 4 gümüş madalyası olduğunu anlatan Antalya Olimpos Spor Kulübü sporcusu Zeynep Nur, AA muhabirine, haltere 5'inci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.

Zeynep Nur, "Sonrasında devamı geldi. Kimi zaman beni desteklediler, kimi zaman ise desteklemediler. 2 yıl sonra milli takım kampına seçildim. Buruya kadar geldim. Halterde 6 yıllık bir geçmişim var." diye konuştu.

Şampiyonaya gelmeden önce hastalık geçirdi

Zeynep Nur, Sivas'ta düzenlenen şampiyona öncesi hastalık geçirdiğini, bu yüzden vücudunun direncinin düştüğünü söyledi.

Hastalığına rağmen istediğini yaparak rekor kırdığını aktaran Zeynep Nur, "Bunun için çok mutluyum. Hedefim bundan sonra dünya şampiyonluğu, ondan sonra ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bunun için beni zorlu bir antrenman süreci bekliyor." dedi.

Kadınların sporun her alanında olması gerektiğinin önemine değinen Zeynep Nur, "Başaran insanları gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü çoğu kişi bu spora karşı önyargılı ama gerçekten çok başarılı kadın sporcular çıkıyor. Önyargılı olmadan devam etmeliler, başlamalılar. Bir yerden başlamak gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.


