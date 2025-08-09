Dolar
Ekonomi

Sıcak hava nedeniyle erken hasat edilen tescilli bal, verimiyle üreticiyi mutlu etti

Sivas'ta coğrafi işaret tescilli "Zara balı"nda aşırı sıcaklar nedeniyle erken başlayan bal hasadında verim ve kalite üreticileri memnun etti.

İbrahim Özel  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Sıcak hava nedeniyle erken hasat edilen tescilli bal, verimiyle üreticiyi mutlu etti Fotoğraf: İbrahim Özel / AA

Sivas

Yoğun keklik ve geven bitkisi nedeniyle bal üreticilerinin tercih ettiği ilçede, 400 üretici 30 bin 216 kovanda üretim yapıyor.

Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir, AA muhabirine, bal hasadının sıcak hava nedeniyle erken başladığını söyledi.

Erken hasada rağmen verimin beklenenden iyi olduğuna dikkati çeken Bedir, 2024’te 900 ton bal elde ettiklerini bu yıl ise 1200 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Kalitenin de güzel olduğunu vurgulayan Bedir, arıcılara mutlaka numune analizlerini yaptırmalarını önerdi.

Geçen yıla göre üretimde artış

Zara'da 7 yıldır arıcılık yapan Enes Kuzu da "Coğrafi işaretli bal üretiyorum. Zara balı bilindiği üzere meşhur, bölgemiz engebeli, dağlık ve 8 bin adet çiçek çeşitliliğine sahip. Zara balının meşhur olmasının nedeni gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları, bitki örtüsünün çok geniş ve yaygın olması." dedi.

Kuzu, kekik ve geven bitkisinin çok fazla bulunmasından dolayı Zara balının aromasının çok farklı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl geçen yıla göre çok güzel. Geçen sene kovan başı 10-15 kilo bir bal verimi vardı. Bu yıl ise 20-30 kilo arası değişiyor. Alçak kesimlerde 20-25 kilo arası, daha üst kesimlerde, yukarı kesimlerde bu rakamlar 30 kiloya kadar dayanabiliyor. Bu sene çok güzel, koyu ve aromalı bir bal var. Gayet memnunuz. Yaklaşık 50 kovan arım var. 1200 kiloya kadar verim alabiliyoruz. Ballarımızı her yıl saklıyoruz. 2023 yılının ve 2024 yılının ballarından numuneler var elimizde. Bu senenin balından da bir numune saklayacağız. Aşırı sıcaklardan dolayı hasat sezonuna biraz erken başladık."

