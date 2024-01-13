Şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek için etkinlik düzenlendi
Pek çok şehirde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör örgütü PKK'nın saldırısı nedeniyle yürüyüş düzenlendi.
Ankara
Bazı sivil toplum kuruluşlarının engelli üyeleri, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek için etkinlik düzenledi.
Aralarında gazilerin de bulunduğu gruptakiler, Çukurambar'daki Merkez Tuğba Altınok Camisi'nde toplandı. Grup üyeleri, çeşitli pankart ve dövizlerle, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak buradan ABD Büyükelçiliği önüne geçti.
Gruptakiler, İstiklal Marşı'nı okudu, ardından protez, ortez, tekerlekli sandalye ve beyaz bastonlarını Büyükelçiliğin önüne bıraktı.
İnsanlık Ölmesin Platformu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına konuşan, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, "Her uzvumuzu kaybetsek de vicdanımızla buradayız." ifadesini kullandı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, HAK-İŞ Konfederasyonu Engelli Komitesi Başkan Yardımcısı Hanefi Karadağ, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Özel Eğitim Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk de birer konuşma yaptı.
Programda, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına gönderilmek üzere, İsrail'e soykırım suçu davası açılması için hazırlanan dilekçeler Ankara 2 No'lu Baro temsilcisi Ahmet Günenç'e teslim edildi.
Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları ile terör örgütü PKK protesto edildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi’nce düzenlenen etkinlikte Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki Dergah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk, Filistin bayrakları ve dövizlerle Yıldız Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıyan gruptakiler, sık sık İsrail ile ABD ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.
Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA
İHH Şanlıurfa İnsan Kaynakları Sorumlusu Muhammed Ali Aytış, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröristleri destekleyenlerle Gazze’deki saldırıları gerçekleştirenlerin aynı olduğunu belirterek, “Teröre, emperyalizme ve Gazze’deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır.” dedi.
Program, şehitler ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi
Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze için acil süresiz ateşkes", "Filistin direnişi onurumuzdur" pankartları açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.
Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Garip Cesur, Gazze'de on binlerce insanın yeterli gıdaya ve suya ulaşamadığını belirtti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade eden Cesur, şunları kaydetti:
"İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp durumda."
Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA
Muş
Çağlayan Camisi'nde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen platform üyeleri, slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Muş Şubesi Başkanı Şeyhmus Orkin, insanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini söyledi.
Yaşanan işgal ve soykırımın, vicdan sahibi yürekleri kanattığını, tüm dünyanın huzuruna kast ettiğini dile getiren Orkin, şöyle konuştu:
"İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.
Orkin, tüm vicdan sahiplerine seslenerek, şöyle dedi:
"Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır."
Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA
Bitlis
Bitlis’in Tatvan ilçesinde Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde İbadullah Cami önünde toplananlar, Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi önündeki meydana kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze topraklarındaki acımasız operasyonun sürdüğünü belirten Bedirhanoğlu, "Kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden insafsızca, vicdansızca bir soykırım yapılıyor. Bu soykırıma ülkemiz dışında ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan başka karşı duranı göremiyoruz. Türkiye olarak her zaman zulmün karşısında ve mazlumun yanındayız." dedi.
Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA
Ardından basın açıklamasını okuyan İHH üyesi Emrullah Erkan ise bütün terör şebekelerini lanetlediklerini dile getirdi.
Teröre, emperyalizme ve Gazze’deki işgale karşı tek ses olmak için bir araya geldiklerini aktaran Erkan, "İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından şehit askerler ve Filistinliler için duaların edildiği yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Saraybosna Caddesi'ndeki Dere Cami önünde toplanarak "Gazze İçin Acil Ateşkes" çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra kadın ve çocukların da katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.
Katılımcıların, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", şeklinde slogan attığı yürüyüşte, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyesi bazı kadınlar da ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şube Başkanı Memet Gözütok, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine sabırlar diledi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Gözütok, şunları kaydetti:
"Emperyalizm ve siyonizmin baronları, insanlık tarihi boyunca yapılabilecek en büyük zulümleri, taşeron terörist gruplara ya da gönül coğrafyamızın kalbine sokulmuş terör devleti İsrail ile bir olup yapmaya çalışıyorlar. Bununla sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın huzuruna kastediyorlar. İnlerinde kilitlediğimiz hainler, pusulalarla bizi yıldıracaklarını zannediyorlar. Oysa biz Allah yolunda, vatan uğruna canlarını feda edenlere ölüler demeyiz, bilakis onlar diridirler düsturuyla hareket eden Allah erleriyiz."
Ardahan
Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde toplanan grup, tekbir getirdi, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.
Grup adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Temsilcisi Osman Erdem, 3 ayı geride bıraktıklarını, ancak İsrail'in üç aydır bölgede yaptığı katliamla insanlık suçu işlediğini söyledi.
Gazze'deki son duruma ilişkin Anadolu Ajansının verilerini paylaşan Erdem, "Dün itibarıyla Gazze'deki rakam, 23 bin 708'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 60 bini aştı. Dünyanın gözünün içine baka baka bunlar yaşanıyor. Biz bunu iman ve küfür mücadelesi olarak tanımlıyoruz. Zaferin inananların olacağına şüphemiz yok. Er ya da geç bu katillerin sonu olacak. Rabbim bize bu yolda mücadele azmi versin." dedi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehitlerin bulunduğunu belirten Erdem, "Canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz şehit düştü. Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Erzincan
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, giydikleri beyaz önlüklerle "Sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan aralarında sağlık çalışanı ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tıp fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Abdullah Yiğit, açıklama öncesi, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada şehit olanlara rahmet ailelerine baş sağlığı diledi.
Yiğit, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail; yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Gazze halkı ise tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor."
Yürüyüş, yapılan dua ile sona erdi.
İç Anadolu'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu Filistin çadırı önünde bir araya gelen Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayrağı taşıdı, "Kahrolsun PKK, İsrail ve ABD", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.
Çocukların da katıldığı eylemde platform üyeleri, "Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız", "Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail", "Çocuklar ölüyor, dünya izliyor" yazılı pankart taşıdı.
Grup adına konuşan Mavi Marmara gazisi Ali Yunusoğlu, dünyada eş zamanlı "Gazze için acil ateşkes çağrısı" eylemleri düzenlendiğini söyledi.
Dün akşam 9 vatan evladının PKK tarafından şehit edildiğini belirten Yunusoğlu, şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.
İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini ifade eden Yunusoğlu, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Gazze'de soykırım suçu işlediğini dile getirdi.
İsrail'in gazetecileri, sağlık çalışanlarını hedef aldığını, okulları, hastaneleri ve ambulansları bombaladığını vurgulayan Yunusoğlu, şöyle konuştu:
"Gazze'de şu anda on binlerce insan suya ve gıdaya ulaşamıyor. Dünyanın gözü önünde on binlerce insan, 2024 yılında açlık ve susuzluktan dolayı ölümle karşı karşıya. İsrail, güvenli bölge dediği güneye insanları göçe zorluyor. Güvenli bölge dediği yerlere de saldırıyor, katliam yapıyor. Gazze'de 50 binden fazla hamile kadın bulunuyor. Bölgedeki birçok kadın anestezi yapılmadan sezaryen oluyor. İnsani krizin hafifletilmesi için temiz su ve enerji ihtiyacının bir an önce karşılanması gerekiyor. İsrail ve iş birlikçisi ABD'nin ülkemizde istikrarsızlaştırma için kullandığı bir maşa olan PKK da bir yandan Siyonizm'in emellerine hizmet ediyor."
Açıklamanın İngilizce metninin de okunduğu etkinlikte, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün şehit olan 9 asker ve Gazze'deki mazlumlar için dua edildi.
Kırşehir
Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, "Şehitlerimize rahmet, teröre ve siyonizme lanet" ve "Gazze'de acil ateşkes çağrısı" eylemi yaptı.
Cacabey Meydanı'nda toplanan platform üyeleri ile vatandaşlar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve Gazze'deki mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.
Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, "Kahrolsun İsrail, Siyonizim" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.
Grup adına konuşan TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, dün teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
İnce, "Terörü ve teröristleri lanetliyoruz. Memleketimize kast eden hainler, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odakları tüm insanlığı tehdit etmektedir. Terör örgütlerini destekleyenlerle Gazze'de soykırım yapanlar aynıdır. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan zulümlerin en büyüklerinden birini yaşıyoruz. Yaşananlar bölgemizi ve tüm insanlığı tehdit etmektedir." diye konuştu.
Kırıkkale
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek, şehitler ve Filistin lehine, İsrail ve PKK aleyhine slogan attı.
Şehitler ve Gazze'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen etkinlikte grup adına konuşan Üzeyir Sağır, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de sabır diledi.
Vatanın varlığını ve bütünlüğünü tehdit eden tüm terör faaliyetlerini ve terör odaklarını lanetlediklerini vurgulayan Sağır, şöyle konuştu:
"Bugün Filistin'de yaşananlar, bu terörist eylemlerden bağımsız değildir. Bugün şehitlerimizi anmak, terörü lanetlemek ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs ve bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Kana doymayan işgalci, katil, siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir, katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır."
Açıklamanın ardından bir öğrenci tarafından Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiiri okunarak ilahi ve ezgiler seslendirildi.
Sivas
Sivas'ta terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.
Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile döviz taşıyarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Talha Özsarı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini söyleyen Özsarı, "İsrail yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur." dedi.
Özsarı, Filistin'de sağlık çalışanlarının da zor durumda bırakıldığını vurgulayarak, "İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüğüne güvenli bir şekilde kavuşmaları, yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör protesto edildi
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri taşıdıkları Türkiye ve Filistin bayrakları ile Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Muammer Morkoç, şehit haberlerinin tüm ülkeyi derin acı ve üzüntüye boğduğunu söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğini belirten Morkoç, şehitlere Allah'tan rahmet yakınları ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Ülkede gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Morkoç, "Gazze halkı ise tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 98 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz." dedi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile terör olaylarını protesto etti.
Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup burada "Soykırıma hayır, Filistin'e destek siyonizme lanet" pankartı açtı.
Genç İHH Başkanı Vahit Alperen Kuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Terörü lanetlediklerini ifade eden Kuş, emperyalistlerin maşası olan hainlerin hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.
Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu dile getiren Kuş, benzer olayların Gazze'de de yaşandığını kaydetti.
İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini dile getiren Kuş, "İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. Son bilgilere göre Filistin'de,10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da STK üyeleri Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.
Daha sonra toplanan grup ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden valilik önüne kadar slogan atarak yürüdü.
İHH Gönüllüsü Fatih İnce, burada yaptığı konuşmada, dün şehit haberleriyle bütün Türkiye'nin üzüntü yaşadığını söyledi.
Gazze'de 3 aydır insanların zulme uğradığını ifade eden İnce, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının insanlık için tehdit olduğunu haykırıyoruz. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Filistin'de yaşanan soykırımın durdurulması için milyonlarca insan meydanlarda." dedi.
Elazığ ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlik yapıldı
Elazığ'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, "Şehitlerimiz ve Filistin için meydanlardayız" sloganıyla İzzet Paşa Camisi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Katılımcılar yürüyüşte, "Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e selam, direnişe devam", "Dünya uyuyor, çocuklar ölüyor" sloganları attı.
İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil demeden Gazze'de katliam yaptığını söyledi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 askere rahmet dileyen Altunbaş, "Gazze'de masum çocukları şehit eden kanlı eller ile kahraman askerlerimize silah sıkan eller de aynı ellerdir. Bu elleri kahraman ordumuz elbette kıracaktır. Ülkemiz içerisinde terörü temizleyen askerimiz sınırlarımız ötesinde de teröriste ve destekçilerine de gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir." dedi.
Program yapılan duanın ardından son buldu.
Batman
Batman'da da düzenlenen "Gazze için acil ateşkes" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.
Kentteki sivil toplum örgütleri tarafından Gülistan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Gazze'ye destek sloganları atıldı.
Grup adına açıklama yapan Muhammed Mirza Ergin, Gazze'de yaşanan insanlık krizinin acil bir şekilde sağlanması ve insani yardımın gönderilmesi gerektiğini belirtti.
Ergin, "İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler, güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor." dedi.
Bursa ve çevre illerde teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasından dolayı teröre tepki ve İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince organize edilen etkinlikte, Gazi Orhan Parkı'nda toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Katılımcılar yürüyüş sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atıldı.
Bazı çocukların, Filistin'e yapılan saldırılarda hayatını kaybeden akranlarının sarıldığı kefenleri temsilen beyaz örtü taşıdığı yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapıldı.
İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, dün şehit olan 9 asker için dua ederek, yaralılara acil şifalar diledi.
Dünyanın görmediği zulme ve soykırıma şahitlik ettiklerini belirten Kaptan, "Dünya şu anda gözünü Gazze'ye dikmiş ve oradaki zulmünü maalesef seyrediyoruz. Yarın 100'üncü gününü dolduracak Gazze soykırımı maalesef söylenecek söz bırakmıyor. 100 günde 10 binin üzerinde çocuğu katleden İsrail'i, onun sahibi olan Amerika, İngiltere ve Batı ülkelerini lanetliyoruz." dedi.
Gruptakiler, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.
Eskişehir
Eskişehir Kardeşlik Platformunca Çarşı Camisi'nden başlatılarak Alaattin Camisi'ne kadar süren yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de 10 bini çocuk, 7 binden fazlası kadın olmak üzere 23 bini aşkın insanın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini vurguladı.
Gazze'de insani krizin en ciddi boyutlarda yaşandığı alanlardan birinin sağlık hizmetleri olduğunu anlatan Aslan, şu ifadeleri kullandı:
"Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan 100'den fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta, sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti. Şu anda Gazze'de 50 bin hamile bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, 50 bin kadın, elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. Hastanelerin bombalanması, yemek ve suya ulaşımın engellenmesi hamileler için çok ciddi bir tehlike arz ediyor."
Gruptakiler, basın açıklaması sonrasında şehitler için gıyabi cenaze namazı kılmasının ardından dağıldı.
Her hafta sonu düzenlenen "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" ise öğle saatlerinde sağlık çalışanları ve doktorlar tarafından gerçekleştirildi. Köprübaşı'ndan Ulus Anıtı'na kadar devam eden yürüyüş, basın açıklamasıyla son buldu.
Balıkesir
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Şerif Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Sındırgı Sivil Toplum Platformunun düzenlediği yürüyüş sırasında katılımcılar Türk bayrakları, terörü ve İsrail'in zulmünü lanetleyen pankart ve dövizler taşıdı.
Meydanda Kur'an-ı Kerim tilavetinin öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Grup adına hazırlanan basın açıklamasının da okunduğu etkinlikte, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş terörü lanetleyerek şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İlçe Müftüsü Sami Türkel'in dua etmesiyle sona eren etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, MHP İlçe Başkanı Hasan Aslan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Çanakkale
Çanakkale İskele Meydanı'nda Filistin'e Destek Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.
Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Fatih Orhan, terörü bir kez daha lanetlediklerini dile getirdi.
Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Orhan, "Memleketimize kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainler, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz." ifadesini kullandı.
Orhan, terör örgütlerini destekleyerek milletin üzerine salanlar ile Gazze'de soykırım yapanların aynı, tetikçilerin farklı olduğunu belirtti.
İnsanlığın, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:
"Apartheid rejimi işgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp... İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti."
Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Kütahya
Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından düzenlenen etkinlik için Zafer Meydanı'na bir araya gelen grup, Türk bayrağı açtı.
Gruptakiler, "Terörü ve destekçilerini lanetliyoruz" ve "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" yazılı pankartlarla, terör örgütü PKK ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
KÜSİDAP adına açıklama yapan platformun Yönetim Kurulu Üyesi ve Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Köse, "Dün yüreğimize kor düştü. Canımız yanıyor. 9 askerimiz şehit. Şehit olan yiğitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize şifalar temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Buradan, PKK terörünü bir kez daha şiddetle ve nefretle lanetliyoruz." dedi.
Köse, teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için tehdit olduğunu bir kez daha haykırdıklarını dile getirdi.
Gazze için acil ateşkes çağrısında bulunan Köse, şunları kaydetti:
"Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz: Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir."
Konuşmanın ardından şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Yalova
Yalova'daki Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Dua edilmesinin ardından grup adına açıklamayı okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova Şube Başkanı Ferhat Karaboğa, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil karşılanması gerektiğine işaret etti.
Gazzeliler için en önemli konulardan birinin, Refah Sınır Kapısı'ndan yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesi olduğunu anlatan Karaboğa, "Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için 1000'e yakın insani yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerekirken, günde ortalama 100 tırın girişine izin veriliyor. Ayrıca, başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerinin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır hükümetinin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı bir an önce tamamen açması gerekiyor." diye konuştu.
Karaboğa, Filistin'de yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımların derhal uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Tekbir ve sloganlarla İsrail'in saldırılarına tepki gösteren grup, daha sonra dağıldı.
Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
Sakarya'da Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan doktor Abdullah Dilekçi, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Dilekçi, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçlu olduğunu kaydetti.
Gazze halkının 98 gündür uçak ile bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiğini belirten Dilekçi, "Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biliyoruz ki onlar kan görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya alışıktır. Ancak hastalarına yardım edememeye, onları çaresizce ölüme bırakmaya asla alışık değildir." diye konuştu.
Dilekçi, Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını aktararak, İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları, yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep etti.
İsrail'in yaptıklarının yanına kalmayacağını vurgulayan Dilekçi, "(İsrail) Sen kaybedeceksin; insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.