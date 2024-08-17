Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.10
BTC/USDT
59,205.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Sarıyer'de ani manevra yapan İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul Sarıyer'de ani dönüş yapan İETT otobüsünün karşı yönden gelen motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mücahit Türetken  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Sarıyer'de ani manevra yapan İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul

Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, ani bir manevrayla sola dönüş yaparak, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü motosikletten savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddede ilerleyen İETT otobüsünün ani manevrası ve motosikletle çarpışması, kazayı görenlerin de yardıma koşması yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde eylül ayında 24 bin konutu daha teslim edeceğiz
Mahalle mahalle, köy köy orman yangını uyarısı
Bakan Memişoğlu: Hizmeti iyi sunuyorsak bunun bilgisini, teknolojisini de üretmemiz lazım
İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Benzer haberler

Sarıyer'de ani manevra yapan İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de ani manevra yapan İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Motosikletliler, yanlış sulamayla kayganlaşan yollar için belediyelerden çözüm bekliyor

Üsküdar'da İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste yarış kazanma rekorunu egale etti

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste yarış kazanma rekorunu egale etti
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet