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Şanlıurfa'da köpeğin saldırısına uğrayan 3 çocuk tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında çoban köpeğinin saldırdığı 3 çocuk yaralandı.

Cuma Sarı  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Şanlıurfa'da köpeğin saldırısına uğrayan 3 çocuk tedavi altına alındı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Ertem Mahallesi'nde bir aileye ait çoban köpeği, köy meydanında oynayan çocukların taş atması üzerine Leyla, Abdulrezzak ve İbrahim Gümüştaş'a saldırdı.

Yaralanan çocuklar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye Siverek Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Mahalledeki tüm hayvanlar aşılanırken, filyasyon ekipleri ailelerle görüştü. Çocuklar için aşılama ve takip işlemi başlatıldı.

Siverek İlçe Sağlık Müdürü Bilal Yıldız da bölgeye giderek mahalledeki ailelerle görüştü.

Bilal Yıldız, AA muhabirine, köpek saldırısına maruz kalan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yıldız, "Şu an çocuklarımızın sağlıkla ilgili bir sorunları yok ve çocukların aşılanmalarına başlandı. Anti kuduz serumları yapılıyor, şu an herhangi bir belirti ya da semptomları yok. Henüz olağan dışı bir durumla karşılaşmadık. Çocuklarımızı gözlemlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayvan sahiplerinin köpeklerini kuduza karşı aşılamalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldız, "Sahipsiz olan riskli köpeklerin ise saldırganlık durumlarında veya beklenmedik tavırları karşısında muhakkak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve belediyeye bilgi verilmesi şart. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz." şeklinde konuştu.

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