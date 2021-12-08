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Samsun ve Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Özgür Uyaroğlu, Ekber Türkoğlu   | 08.12.2021
Samsun ve Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Samsun

Samsun'un Havza ilçesi ile Tokat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, hasara yol açtı.

Havza ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle Boyalıca Mahallesi'nde inşaat halindeki bir bina ile Sondaj Mahallesi'nde bir binanın çatıları uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, çevredeki binalarda da zarara neden oldu. Etkili rüzgar nedeniyle Havza İmam Hatip Lisesi yolunda bir ağaç da yıkıldı.

Tokat'ta da etkili olan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri koptu, ağaçlar söküldü. Çatıları zarar gören vatandaşlar onarıma başladı.

Bu arada yola devrilen bir ağaç, polis ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı.


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