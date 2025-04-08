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Samsun merkezli 15 ilde "change" araç operasyonunda 50 şüpheliye gözaltı kararı

Samsun merkezli 15 ilde, ağır hasarlı araçları satın alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yapmak suretiyle başka kişilere sattıkları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Recep Bilek  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Samsun merkezli 15 ilde "change" araç operasyonunda 50 şüpheliye gözaltı kararı Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat destekli operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda, "change" olduğu değerlendirilen çekici, yakalamalı hacizli çekici ve dorse, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve birçok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

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