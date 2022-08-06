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Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ömer Faruk Cebeci   | 06.08.2022
Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya

Sümbüllü Mahallesi'nden Dikmen istikametine seyreden H.F.C. idaresindeki MEF 6868 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen H.M. yönetimindeki 54 AAC 786 plakalı aracı sollamak isterken karşı taraftan gelen E.K'nin kullandığı KEF 4 plakalı otomobille çarpıştı.

06.08.2022

Kazada, araçlarda bulunan M.M. (71), M.D. (65) ile C.D.Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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