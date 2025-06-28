Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangına müdahale sürüyor
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sakarya/Bilecik
Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 26 saat geride kaldı.
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Ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti
Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edilmişti.
Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Bilecik'te yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev alıyor.
Mahalledeki bazı evler yandı
Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı.
Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar telef oldu.
Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, AA muhabirine, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi.
Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, "Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş." dedi.
Hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Berk Keseli de yangının kendi köylerine gelebilmelerini tahmin edemediklerini anlattı.
Alıç köyü yakınlarında yangını gördüklerini aktaran Keseli, şunları kaydetti:
"Traktörle baktım ama 'Bizim tarafa gelmez.' dedik. Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden haber alıyorduk yangınla ilgili ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. Hayvanları kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı, o yanmış, tavuklar yanmış. Buradaki 3 ev hariç diğerleri yanmış. Rüzgar vardı, ben dağda koyunları gezdiriyordum. 10 dakikada köye geldik ama yangın da arkamızdan geldi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.