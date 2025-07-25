Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki yangınlar kontrol altında, Karabük ve Antalya'da müdahaleler sürüyor
Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınları tamamen kontrol altına alınırken Karabük ve Antalya'daki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te orman yangınları çıkan bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra merkeze bağlı Cemaller Orman Deposuna gelen Yumaklı, koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.
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Yumaklı, memleketin bir tek dalı için, bir küçük taşı için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
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Yangınlarla ara vermeden mücadele ederken maalesef çeşitli dezenformasyonların, yalan bilgilerin ve iftiraların ortaya saçıldığını gördüklerini dile getiren Yumaklı, bunlara cevap vermeyeceklerini, sadece ve sadece doğruyu anlatacaklarını kaydetti.
Yumaklı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru ve zamanında bilgiyle kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yalan ve dedikoduyla prim elde etmek isteyenlerin ya da tartışmayla kendisine pozisyon elde etmek isteyenlerin bu isteklerine, bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz." diye konuştu.
❝Bugün 37'si ormanlık alanda, 36'sı da kırsal alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 25, 2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’te orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/RKvlWQU38T pic.twitter.com/HPlvwBQbzF
"Bugün 73 yangınla mücadele edildi"
Bu haftanın çok riskli olduğunu defaten belirttiklerini hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bugün de dün de ülkemizin farklı yerlerinde maalesef yangınlar oldu, başladı. Onlarla ilgili sizlere son durumun bilgisini vermek istiyorum. Bugün 37'si ormanlık alanda, 36'sı da kırsal alanda, yani ormanlık dışı alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar ulaşan Bozören yangınını, yine Sakarya'nın Doğançay ve Bilecik'e ulaşan Bayat yangınını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum.
Bugün başlayan Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alındı. Yine bugün başlayan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şu anda buralarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
Bakan Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangının da devam ettiğini aktararak, "Buraya 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarımızla müdahaleyi sürdürüyoruz. Alanın geniş olması hasebiyle ve coğrafyanın çok kırıklı, engebeli, kanyonlarla ve dik kayalıklarla dolu olması sebebiyle bizi biraz uğraştıracak gibi ama arkadaşlarımız sahada konumlanmalarını gerçekleştirdiler, müdahale ediyorlar. Zaman zaman burada da belirttiğimiz gibi kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/RKvlWQTvjl pic.twitter.com/dUNu1O9tTq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 25, 2025
"Yangının Perge Antik Kenti'ne zararı olmadı"
Bakan Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da orman dışı alanda başlayan yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğünü dile getirerek, "Bu arada yine polemik konusu yapılan, kontrol altına aldığımız Aksu Kurşunlu yangınıyla ilgili bir not vereyim. Burada Perge Antik Kenti'ne kadar ulaşmıştı ama antik kente herhangi bir zararı olmadı. Son olarak bu basın toplantısına gelmeden evvel Manisa Akhisar'da yine orman dışı alanda başlayan yangına 4 uçak ve 10 helikopterle müdahalemiz devam ediyor. Hava karardıktan sonra da bütün gücümüzle yüklenmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Yumaklı, Türkiye'de bütün yangınlarla bir savaş halinde olduklarını vurgulayarak, yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla çok hızlı mesafe kat eden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan bahsettiğini söyledi.
Bölgelerde olağanüstü hava şartlarının yaşandığına işaret eden Yumaklı, bütün zamanların sıcaklık rekorunun bugün kırıldığını kaydetti.
"Bu yangınları da bundan öncekiler gibi söndüreceğiz"
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yayınladığı bir bilginin, kendilerini daha büyük endişeye sevk ettiğini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler. Halihazırda geçen seneki yangınlar gibi, daha önceki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Böylesine bir düşmanla elbette 2 asırlık tecrübesiyle orman teşkilatı, valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, gönlü bu vatanın bir dalına bile halel gelmesine izin vermeyecek vatandaşlarımızla mücadele ediyoruz. Bu yangınları da söndüreceğiz elbet, bundan öncekiler de olduğu gibi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Yumaklı, 86 milyon vatandaşın üzerine düşen görev bulunduğunu, bu mücadeleyi tek başlarına kazanamayacaklarının altını çizerek, "Lütfen açık alanda ateş yakmayın. Açık alanda yaptığınız faaliyet her neyse, alev almaya müsait bir ortamsa, açık alan, işte ağaçlara, ormana uzak diye düşünmeyin. Birdenbire ne olduğunu anlamadan, işte bugün içinde bulunduğumuz Karabük'te yaşadığımız şeyi yaşayabiliriz. Bütün vatandaşlarıma sağduyuları için, bize destekleri için, bize duaları için canıgönülden teşekkür ediyorum. Söndürme çalışmalarına katılan bütün kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.
Bakan Yumaklı'ya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AFAD ve orman teşkilatından yetkililer eşlik etti.
Antalya'da 5 ilçedeki orman yangınlarının 2'sine müdahale sürüyor
Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa'da Doğanca Mahallesi, Alanya'da ise Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanlarda yangın çıktı.
5 ilçedeki yangınlara 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Sıcak, kuru hava ile rüzgarın etkisiyle dağılım eğilimi gösteren ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve vatandaşlar da destek verdi.
Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yangında, 3 konut zarar gördü. Manavgat'ta ise Güzelyalı Mahallesi'nde 3 konuttaki 10 vatandaş tahliye edildi.
Etkin müdahalenin ardından Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.
Yangınların kontrol altına alınmasının ardından çıkış sebeplerine ilişkin çalışma gerçekleştirildi. Buna göre Muratpaşa Güzeloba'da çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bölgelerle ilgili ise çalışmalar devam ediyor.
Yangınların devam ettiği Alanya ile Gazipaşa ilçelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Karabük'de üç gündür devam eden yangına müdahale sürüyor
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.
Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalara, 2 yangın söndürme uçağı, 16 helikopter, 356 araç ve 1500 personel destek veriyor.
Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Boyalı, Dudaş, Güneysaz, Şamlar, Beydini, Erkeç, Belen ve Kışla köylerinden 216 hanede 514 kişi, Merkez ilçeye bağlı Davutlar, Kamış, Üçbaş, Ortaca, Mehterler ve Tandır köylerinden 451 hanede 710 kişi ile Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde 36 hanede 82 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.