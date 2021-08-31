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Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 31.08.2021
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.

Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

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