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Sağlık personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sağlık personelinin daha az ihtiyaç duyulan illerden daha çok ihtiyaç duyulan illere, bölge sınırlaması olmadan atanmasının önü açıldı.

Burcu Çalık Göçümlü, Yeşim Sert Karaaslan  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Sağlık personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, hizmet gruplarının sayısı dörtten beşe çıkartıldı. Bu değişiklikle birlikte A ve B hizmet grubu illerden D ve E hizmet grubu illere yer değişikliğinin önü açıldı.

Alt bölge ve üst bölge ayrımı yapılmadan tayin imkanının sağlandığı yönetmeliğe göre, sağlık personeli, daha az ihtiyaç olan illerden daha çok ihtiyaç bulunan illere alt bölge-üst bölge ayrımı olmadan atanabilecek.

Düzenlemeyle personelin yer değişikliği taleplerinin daha fazla karşılanabilmesi ve bu sayede insan kaynağının adil ve dengeli dağılımının sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Doktor görevlendirmelerine yüzde 100 fazla puan

Yönetmelik değişikliğiyle sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi için ihtiyaca binaen yapılan görevlendirmelerde hekimlere bazı avantajlar getirildi.

Bu çerçevede, talepleri dışında yapılan görevlendirmelerde tüm tabiplere en yüksek hizmet puanının yüzde 100 fazlası verilecek.

Doğum yapan kadın personele hizmet puanı getirildi

Mevcut yönetmelikte kadın personele doğum nedeniyle kullandıkları izin süresince hizmet puanı verilmezken yeni düzenlemeyle kadın personel, doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin süresince de hizmet puanı alabilecek.

Yönetmelikte bir diğer değişiklik de tayin haklarına ilişkin yapıldı.

Daha önce sadece eşi vefat eden personelin tayin hakkı bulunurken, yeni düzenlemeyle çocuğu vefat eden sağlık personelinin de talep etmesi halinde istediği yere atanabilmesine imkan sağlandı.

Yeni yönetmelik kapsamında, eşi özel sektörde çalışırken eş durumu ataması yapılan stratejik personelin "üç ay bekleme" süresi zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

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