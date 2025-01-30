Dolar
35.79
Euro
37.36
Altın
2,761.74
ETH/USDT
3,190.00
BTC/USDT
105,166.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington’da bir yolcu uçağı havada bir Black Hawk helikopteriyle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü
logo
Gündem

Sağlık Bakanlığının "Özel Hastaneler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Yönetmeliğe göre, özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden akreditasyon belgesi alacak.

Abdullah Sarica  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Sağlık Bakanlığının "Özel Hastaneler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Ankara

Sağlık Bakanlığının Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alacak.

Akreditasyon belgesi alamayan hastanelerde, hastaların görebileceği şekilde "Bu hastanenin TÜSKA akreditasyon belgesi yoktur" ibareli bilgilendirme tabelası asılacak.

1219 sayılı Kanun'un 28. maddesinde sayılan suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş gerçek kişiler, kamu görevinden yasaklı gerçek kişiler ile ortaklık yapısında bu kişilerin bulunduğu tüzel kişiler adına özel hastane açılmasına izin verilmeyecek.

Bu kişiler, ruhsatlı özel hastanelerin ruhsatlarını devralamayacak, adına özel hastane ruhsatı bulunan tüzel kişilerin ortaklık yapısında yer alamayacak.

"Kötü muamele" gibi hasta hakkı ihlalinin yapıldığı tespit edilen özel hastanelerde, ihlalin gerçekleştiği ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Sağlık Bakanlığının kararı üzerine valilikçe durdurulacak. Ayrıca ilgililer hakkında ilgili mevzuat uyarınca idari ve adli işlemler yapılacak.

Hasta odaları, poliklinikler ve bekleme salonlarında, hastaların geri bildirimde bulunabileceği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre karekod bulundurulacak.

Sağlık hizmetinin uygunluğu denetlenecek

Özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin, Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi endikasyonlara veya uygulamalara uygunluğunun tespiti amacıyla gerektiğinde denetim gerçekleştirilecek. Denetim, hasta dosyası, elektronik kayıt sistemleri, tıbbi fotoğraf, tıbbi görüntüleme, rapor ve diğer ilgili bilgi ve belgeler üzerinden, e-denetim sistemi kullanılarak veya yerinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyon görüşleri alınarak "tıbbi endikasyon ve uygulama denetim formu" oluşturulacak.

Denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, bakanlığa ait sağlık kurum ve kuruluşlarından veya üniversitelerden konusunda uzman en az 3 kişilik tıbbi endikasyon ve uygulama denetim komisyonu kurulacak.

Yapılan denetimler esnasında, hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan ve hizmetin gecikmeksizin derhal durdurulmasını gerektiren acil ve telafisi güç durumların tespiti durumunda, bakanlık kararı üzerine hastanenin ilgili birimi veya tamamının faaliyeti durdurulacak.

Öte yandan, yeni yönetmelikle birlikte, 27 Mart 2002 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan mutfak çalışanından "yangın tüpü bulamadığı" iddiası
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Yaver'in ifadesine ulaşıldı
Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığının "Özel Hastaneler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının "Özel Hastaneler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı, 7 ildeki kamu hastanelerinde yeni denetim sistemine geçti

Petrol hakkına müteallik karar

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi
Türkiye'de işçilerin yüzde 14,97'si sendikalı

Türkiye'de işçilerin yüzde 14,97'si sendikalı
Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payı yüzde 50 indirimli olacak

Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payı yüzde 50 indirimli olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet