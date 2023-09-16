Sağlık Bakanı Koca: 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteğinin ulaştığını bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 159 sağlık çalışanı ve sahra hastaneleriyle Libya'da olduğunu belirtti.
159 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ VE SAHRA HASTANEMİZLE LİBYA’DAYIZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2023
148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an, toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı Sahra Hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve… pic.twitter.com/1Q8DIySXSz
Bakan Koca şunları kaydetti:
"148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbi malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.