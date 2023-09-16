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Sağlık Bakanı Koca: 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteğinin ulaştığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Sağlık Bakanı Koca: 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 159 sağlık çalışanı ve sahra hastaneleriyle Libya'da olduğunu belirtti.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbi malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz."

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Sağlık Bakanı Koca: 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı
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