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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı

Operasyonlarda 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Metin Tokgöz   | 13.12.2022
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı

İstanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi, istihbarat çalışmaları ve kontrol faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, Tiran ve Amsterdam üzerinden gelen uçakların analizinde riskli görülen yolcu valizleri, X-ray taramasından geçirildi.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 71 kilo 300 gram esrar bulundu.

Dubai'den gelen bir kişi istihbarat çalışmaları kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibine alındı. Şüphelinin uçaktan inmesinin ardından yapılan kontrolde, valizinin içerisinde bulunan sırt çantasında alüminyum folyoya sarılı, paket halinde beyaz renkte maddeler tespit edildi.

Uyuşturucu madde test kitiyle yapılan analiz sonucu maddenin 2 kilo 500 gram ağırlığında kokain olduğu belirlendi.

Avusturalya'ya gönderilmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı kargo bölümüne getirilen bir gönderi, ekiplerin analizi sonucu riskli olarak belirlendi.

Gümrük idaresine "perde" olarak beyan edilen şüpheli kargo gönderisi narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kargonun içinde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında rulo şeklinde kumaş bulundu.

Açıldıkça ortalarına doğru kalınlaştığı görülen kumaşı kazıyan ekipler, kumaşın içine emdirilen kristal yapıdaki maddeleri ortaya çıkardı. Yapılan testler sonucu kumaşa emdirilen maddenin "metamfetamin hidroklorür" olduğu ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram da metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ndeki salonda sergilendi.

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