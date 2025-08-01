Dolar
40.67
Euro
46.47
Altın
3,299.68
ETH/USDT
3,616.80
BTC/USDT
114,798.00
BIST 100
10,735.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Ekonomi

AJet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçuş başlattı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre şehrine ilk direkt seferini yaptı.

Rüveyda Mina Meral  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
AJet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçuş başlattı

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen ilk sefer için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Töreninin ardından hareket eden uçak, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından Cenevre Cointrin Havalimanı'na indi.

İlk etapta pazartesi, perşembe, cuma ve pazar yapılacak seferlerin 1 Ekim'den itibaren her gün karşılıklı düzenlenmesi planlanıyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar ise çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ile Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten şirketin yeni hattının iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma
Milli İstihbarat Akademisi, İsrail ile İran arasındaki "12 Gün Savaşı"nı raporlaştırdı
Temmuzda termometreler rekor sıcaklıkları gösterdi
Kene avcısı kınalı kekliklere dürbünlü, fotokapanlı ve dronlu takip

Benzer haberler

AJet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçuş başlattı

AJet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçuş başlattı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yapılması gereken BM'nin derhal İsrail'in saldırganlığını durduracak fiili tedbirleri almasıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile bir araya geldi

AJet'ten 849 liraya yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'ten 849 liraya yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet Halep'e 2 Ağustos'ta uçuş başlatacak

AJet Halep'e 2 Ağustos'ta uçuş başlatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet